وجاءت هذه الخسارة بعد أيام على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها توتنهام ضد بايرن ميونخ الألماني (7-2) على ملعب وايت هارت لين في الجولة الثانية من درو المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي نيال موباي في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يوقع المهاجم الآيرلندي أرون كونولي على الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.
وتمكن برايتون في الدقيقة الخامسة والستين من الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثالث ، حيث جاءت رصاصة الرحمة على فريق ماوريسيو بوتشيتينو بواسطة المهاجم الآيرلندي أرون كونولي.