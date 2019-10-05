تعرض نادي توتنهام إلى خسارة مذلة اليوم السبت عندما سقط أمام برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت هذه الخسارة بعد أيام على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها توتنهام ضد بايرن ميونخ الألماني (7-2) على ملعب وايت هارت لين في الجولة الثانية من درو المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي نيال موباي في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يوقع المهاجم الآيرلندي أرون كونولي على الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.



وتمكن برايتون في الدقيقة الخامسة والستين من الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثالث ، حيث جاءت رصاصة الرحمة على فريق ماوريسيو بوتشيتينو بواسطة المهاجم الآيرلندي أرون كونولي.