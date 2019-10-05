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رقم الخبر: 265410 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: رياضة  
نيمار يتوقع قبول باريس سان جيرمان لصفقة تبادل مع جريزمان

نيمار يتوقع قبول باريس سان جيرمان لصفقة تبادل مع جريزمان

أعرب المهاجم نيمار دا سيلفا عن اعتقاده بأن باريس سان جيرمان سيقبل عرضاً من جانب برشلونة ويتضمن تقديم اللاعب أنطوان جريزمان مقابل التخلي عنه.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً العودة إلى نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ، لكن مسؤولي باريس سان جيرمان وضعوا العديد من العوائق أمام نجاح هذه الصفقة.

وزعمت صحيفة “Le10 Sport” الفرنسية أن نيمار لا يزال متأكداً من العودة إلى ملعب كامب نو في الصيف القادم ، وذلك في حال وافق برشلونة على إدراج جريزمان في صفقة تبادل معه.

وأشارت هذه المصادر أن برشلونة بدأ يشعر بالقلق من حقيقة عدم تأقلم جريزمان مع ليونيل ميسي سواء داخل أو خارج الملعب ، وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشكوك على مستقبله.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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