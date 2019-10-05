وقال ميتسوتاكيس لبومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا التحركات الأخيرة لتركيا... انتهاك سافر لحقوق قبرص السيادية.

وأضاف: الولايات المتحدة لها مصلحة خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط. وقبرص لا تطلب إلا ما هو بديهي وهو تنفيذ القانون الدولي.

وكانت قد احتدمت التوترات بين قبرص وتركيا بسبب أعمال التنقيب البحرية في شرق البحر المتوسط، بعد أن وصفت نيقوسيا قرار تركيا إرسال سفينة إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز بمثابة «تصعيد حاد» لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية. وقالت أنقرة التي تتحدى الانتقادات الأوروبية المتزايدة، إن سفينة الحفر ستبدأ عمليات جديدة الأسبوع المقبل. وتوقفت سفينة الحفر ياووز صباح أمس على بعد نحو 51 ميلاً بحرياً جنوب غربي قبرص. وقال كاجاتاي إرجييس رئيس القسم في وزارة الخارجية المختص بشرق البحر المتوسط إن تركيا لا تعترف بادعاءات القبارصة اليونانيين عن الحدود البحرية.

وفي بيان شديد اللهجة اتهمت الرئاسة القبرصية تركيا باللجوء إلى «أساليب بلطجة من عهد ولى» ودعت تركيا إلى الانسحاب من المنطقة. وأضافت «هذا الاستفزاز الجديد هو مثال لتحدي تركيا للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية».