ارتقت إيران الى المرتبة الـ11 حسب احصائيات العام 2018 بين الدول الأكثر تفوقا بالعالم في إعداد ونشر البحوث العلمية حول فيزياء الليزر، بعد أن تمكنت من نشر 1650 بحثا علميا في هذا المجال.

وحسبما أفادت معاونية العلوم والتكنولوجيا التابعة لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أنه لم يمر أكثر من عقد من الزمن على حدوث قفزة عالمية في مجال الليزر والضوئيات وأن هذه الصناعة ما زالت تشكل حقلا جديدا بالعالم، إلا أن إيران واكبت هذه الحركة العلمية منذ البداية؛ حيث تعود خلفية تشكيل النواة الأساسية لتطور علوم الليزر والضوئيات في إيران الى نفس تاريخ نشأة هذا العلم بالعالم تقريبا.

وساهمت إيران في إعداد ما يزيد عن 50 ألف ورقة علمية منشورة في هذا المجال ومايزيد عن 1650 ورقة في حقل البصريات وليزر الجزيئات على صعيد العالم.

ولم تكن مرتبة إيران في هذا المجال العلمي تفوق الـ40 في العام 1989، فيما ارتقت اليوم الى المرتبة الـ11 حسب احصائيات العالم 2018 بفضل الجهود الدؤوبة لباحثيها الشباب المبدعين.