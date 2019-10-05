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|رقم الخبر: 265405
|تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019
|الوقت: 17:32
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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ابراج خاموشان فی یزد
يشير ضريح الزرادشة الذي يطلق عليه برج صامت اوخاموشان إلى تقاليد الدفن في الماضي وله هيكل كان يستخدمه اتباع الزرادشة. و كان الزرداشتيون في الماضي البعيد يقومون بوضع الجثث في الابراج لتاكلها الطيور. وتقع الضريح على بعد 15 كيلومترا من جنوب شرق يزد على جبل يدعى جبل دخمه.
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