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رقم الخبر: 265405 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: الوسائط المتعددة  
ابراج خاموشان فی یزد

ابراج خاموشان فی یزد

يشير ضريح الزرادشة الذي يطلق عليه برج صامت اوخاموشان إلى تقاليد الدفن في الماضي وله هيكل كان يستخدمه اتباع الزرادشة. و كان الزرداشتيون في الماضي البعيد يقومون بوضع الجثث في الابراج لتاكلها الطيور. وتقع الضريح على بعد 15 كيلومترا من جنوب شرق يزد على جبل يدعى جبل دخمه.
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
ابراج خاموشان فی یزدابراج خاموشان فی یزد
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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