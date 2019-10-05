ابراج خاموشان فی یزد يشير ضريح الزرادشة الذي يطلق عليه برج صامت اوخاموشان إلى تقاليد الدفن في الماضي وله هيكل كان يستخدمه اتباع الزرادشة. و كان الزرداشتيون في الماضي البعيد يقومون بوضع الجثث في الابراج لتاكلها الطيور. وتقع الضريح على بعد 15 كيلومترا من جنوب شرق يزد على جبل يدعى جبل دخمه.