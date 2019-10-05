مثلت مالكة طيور بط يتهمها الجيران بإصدار قوقأة مزعجة في سوستون في جنوب غرب فرنسا، أمام المحكمة في داكس التي ستصدر قرارها في 19 نوفمبر القادم.

وكانت مالكة هذه الحيوانات، دومينيك دوت، قد مثلت في سبتمبر الماضي أمام المحكمة بعدما تقدم جيران بدعوى قضائية بسبب انزعاجهم من صوت الطيور، غير أن الجلسة أرجأت إلى أكتوبر الحالي، وتتواجه في النزاع دوت (67 عاماً) التي تربي على سبيل الهواية منذ 36 عاماً طيور بط، مع زوجين اشتريا المنزل المجاور لها قبل سنة تقريباً، وقالت آن كلير ريميه محامية الجيران (تربية (هذه الطيور) تتسبب في أصوات مزعجة جدا).

واستندت إلى مقاسات أجراها خبير في الأصوات أظهرت أن الضجيج الصادر عن حوالي خمسين طيراً يمنع موكليها من الاستمتاع بشرفة منزلهما أو بالحديقة