قامت احدى الشركات الايرانية التابعة لمركز تنمية تكنولوجيا المنتجات الدوائية في جامع مشهد للعلوم الطبية قامت بانتاج دواء نباتي للحيلولة دون الاصابة بامراض السرطان والوقاية منها.

قام الباحثون في الشركة وبعد بحوث استمرت ثلاثة سنوات بانتاج دواء نباتي من عصير الرمان (حمض الأليكيك ) يؤدي الى تقوية مناعة الجسم ومن ثم الوقاية من امراض السرطان.

قال المدير التنفيذي للشركة امير احمدي تم انتاج حبوب (سوفت جل) من هذا الدواء النباتي بالاستعانة من تكنولوجيا النانو وسيتم قريبا توزيعه في المراكز العلاجية والصيدليات .

ویحتوى الرمان على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تعمل على الحد من نمو الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطيرة مثل السرطان، وأمراض القلب والسكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وحتى السمنة ويمكن أن يقلل من الالتهابات بالجهاز الهضمي.