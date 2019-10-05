قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية بدأ موسم قطاف البَرْبارِيس أو الزِّرِّشْك من مزارع القرى الواقعة في جنوب محافظة خراسان الجنوبية. ويتم انتاج 98 بالمائة من حاجة البلاد من البرباريس في خراسان الجنوبية ويتم تصدير جزء منه الى الخارج.