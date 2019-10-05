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رقم الخبر: 265401 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:57 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية

قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية

بدأ موسم قطاف البَرْبارِيس أو الزِّرِّشْك من مزارع القرى الواقعة في جنوب محافظة خراسان الجنوبية. ويتم انتاج 98 بالمائة من حاجة البلاد من البرباريس في خراسان الجنوبية ويتم تصدير جزء منه الى الخارج.
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
قطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبيةقطف البرباريس في جنوب خراسان الجنوبية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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