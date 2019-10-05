تعتبر تورتة الزفاف من أهم طقوس الحفل، فقد يحرص بعض العرسان على شراء تورتة طويلة أو قصيرة الحجم، والتى تختلف أسعارها حسب المكونات والطول وغيرها من الأشياء التى تحدد سعرها. فما هي أغلى كعكات الزفاف في العالم وما السر وراء ارتفاع سعرها؟ موقع (weddedwonderland) رصد في تقرير له أغلى كعكات الزفاف المشهورة حتى الآن.

كيم كارداشيان وكريس همفريز بسعر 20.000 دولار

بلغ سعر تورتة حفل زفاف نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها السابق لاعب كرة السلة كريس همفريز 20.000 دولار، حيث يبلغ طولها 8 أقدام، وكانت ملونة باللون الأبيض والأسود.

ليزا مينيلي وديفيد جست بسعر40.000 دولار

يعد عرس الممثلة والمغنية الأمريكية ليزا مينيلي ونجم التليفزيون الأمريكي، والمذيع السابق لقناة CBB ديفيد جست، من حفلات الزفاف غير التقليدية، حيث تتكون التورتة من 12 طبقة، وتكلفت 40.000 دولار، وتم تزيينها بزهور سكر أرجوانية وحمراء وخطوط صفراء من الفضة الإسترليني.

صوفيا فيرجارا وجو مانجانيلو بسعر 50.000 دولار

تكونت كعكة حفل زفاف الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا والممثل جو مانجانيلو من 5 طبقات وبباقة من الزهور، وبلغت تكلفة الكعكة حوالي 3000 دولار ، وبحساب تكلفة الأدوات المزينة للكعكة، يصبح سعر التورتة 50.000 دولار.

جوتشي ماني وكيشيا كاوار بسعر 75000 دولار

يعد حفل زفاف المغني الأمريكي جوتشي ماني وعارضة الأزياء كيشيا كاوير من أكثر الحفلات باهظة الثمن، حيث بلغ تكلفته 1.7 مليون دولار، وبلغت سعر كعكة الزفاف 75.000 دولار، وكانت مكونة من أربع مستويات تمتد لأكثر من 3 أمتار .

الأمير وليام والأميرة كيت بسعر 80.000 دولار

بلغ سعر تورتة حفل زفاف الأمير وليام والأميرة كيت دوق ودوقة كمبريدج ، 80.000 دولار، وكانت مكونة من 8 طبقات ومزينة بالزهور الإنجليزية والتي شملت النفل الأيرلندي، وزنبق السكر.