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رقم الخبر: 265397 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
العالم يحتفل باليوم العالمي للابتسامة

العالم يحتفل باليوم العالمي للابتسامة

يحتفل سكان العالم بيوم الابتسامة العالمي، وهو عيد غير رسمي تم اعتماده منذ عام 1999. ويوافق هذا الحدث في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام. ويعد الوجه الأصفر المبتسم رمزا لهذا اليوم، والذي ابتكره المصور الأمريكي هارفي بال في عام 1963، حيث كان ينفذ طلب لإحدى الشركات.

وقد حصل الفنان على مبلغ وقدره 50 دولارا لقاء تصميمه شعار لشركة ( State Mutual Life Assurance Company of America)، حيث كان عبارة عن وجه مبتسم ليس إلا.

وسرعان ما قامت الشركة بتصنيع أوسمة ووزعتها على موظفيها، حيث لقيت رواجا واسعا وظهر الوجه المبتسم ليس فقط على بطاقات الشركة وشعاراتها، وإنما في كل مكان. وفي وقت لاحق أصدرت الولايات المتحدة طابعا بريديا يحمل هذا الشعار.

وأشار الفنان في مقابلة له أنه كان سعيدا للغاية لأنه لم يكن هناك شيئ بسيط في العالم أصبح يجلب الابتسامة للجميع.

ويشار إلى أنه تم إنشاء مؤسسة (هارفي بال للإبتسامة العالمية) وذلك تكريماً للمصمم. ومنذ ذلك العام، المؤسسة هي الجهة الكفيلة باليوم العالمي للإبتسامة.

وتخصص، في كل عام، أموال نهاية العيد للأعمال الخيرية. حيث يتم التشجيع على الفرح والأعمال الجيدة في جميع أنحاء العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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