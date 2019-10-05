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رقم الخبر: 265396 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
البرق يقتل عداء عند خط النهاية

البرق يقتل عداء عند خط النهاية

صعق البرق عداء في متنزه مدينة ايلك-سيتي بولاية كانساس الأمريكية، وأرداه قتيلا لدى بلوغه خط النهاية في سباق ماراثوني طويل.

وصعق البرق العداء توماس ستانلي (33 سنة) عندما اقترب من خط نهاية سباق الماراثون الذي مسافته 50 كيلومترا، ولم تنفع محاولات المدربين والعدائين الآخرين في إسعافه وتوفي متأثرا بإصابته.

وترك العداء زوجة وثلاثة أطفال، وقد تم خلال يوم واحد جمع أكثر من 45 ألف دولار لمساعدتهم، كما استلمت زوجته ميدالية الفوز نيابة عنه.

وتقول زوجته إن احتمال الموت بصعقة البرق هي واحد من مليون، وأن توماس كان واحدا من مليون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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