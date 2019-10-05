سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر تعتبر تضاريس الحرافيش "كوهمند" الواقعة في سهل دلوار على بعد 40 كيلومترا من مدينة بوشهر مركز محافظة بنفس الاسم احدي المعالم السياحية بهذه المنطقة والتي تلعب دورا ملحوظا في زيادة عدد السياح.