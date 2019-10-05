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رقم الخبر: 265394 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:57 الاقسام: الوسائط المتعددة  
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر

سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر

تعتبر تضاريس الحرافيش "كوهمند" الواقعة في سهل دلوار على بعد 40 كيلومترا من مدينة بوشهر مركز محافظة بنفس الاسم احدي المعالم السياحية بهذه المنطقة والتي تلعب دورا ملحوظا في زيادة عدد السياح.
وتضاريس الحرافيش أو الياردانج (الاسم العلمي Yardang) هی أشكال صخرية غريبة حفرت في الرواسب البحيرية القديمة وتتكون من أخاديد وقنوات طويلة ضيقة، تفصل فيما بينها أعداد من الكتل الحجرية المستطيلة تشبه ضلوع الحيوان، تشكلت بسبب اصطدام الرياح المحملة بذرات الرمال، فتمكنت من كشط وتخفيض المواضع الضعيفة دون الصلدة.
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهرسماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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