وتضاريس الحرافيش أو الياردانج (الاسم العلمي Yardang) هی أشكال صخرية غريبة حفرت في الرواسب البحيرية القديمة وتتكون من أخاديد وقنوات طويلة ضيقة، تفصل فيما بينها أعداد من الكتل الحجرية المستطيلة تشبه ضلوع الحيوان، تشكلت بسبب اصطدام الرياح المحملة بذرات الرمال، فتمكنت من كشط وتخفيض المواضع الضعيفة دون الصلدة.
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر
سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر