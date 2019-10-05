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رقم الخبر: 265393 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: منوعات  
وفاة أكبر سلحفاة في أفريقيا عن 344 عاما

وفاة أكبر سلحفاة في أفريقيا عن 344 عاما

وكانت (ألاغبا) تعيش بداخل قصر (أوقبوموشو) في ولاية (أويو)، ونفقت نتيجة إصابتها بمرض، بحسب وكالة الأنباء النيجيرية.

وعاشت السلحفاة لعدة قرون، وشهدت العديد من الملوك، وكان لديها موظفان مكرسان لخدمتها بداخل القصر، اللذان يوفران لها الغذاء والعلاج.

وكان السياح من كافة أنحاء العالم، يزورون السلحفاة (ألاغبا) على مدار اليوم.

وذكرت الوكالة النيجيرية أنه هناك خططا للاحتفاظ بجثة السلحفاة (الاغبا)، التي قضت نحو 300 عام من عمرها في قصر (أوقبوموشو)، من أجل السجلات التاريخية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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