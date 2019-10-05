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رقم الخبر: 265387 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العلماء يكشفون خطورة الفركتوز على الكبد

العلماء يكشفون خطورة الفركتوز على الكبد

توصل علماء مركز جوسلين في بوسطن، إلى استنتاج يفيد بأن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون.

ويشير البروفيسور رونالد كان، من كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن (الفركتوز يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريبا كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام. وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي). 

وأكد أن أهم استنتاج في هذه الدراسة، هو أن (ارتفاع نسبة الفركتوز في النظام الغذائي مضر للجسم).

وأجرى العلماء دراسة، قارنوا خلالها تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات.

واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى الفركتوز والغلوكوز والدهون وراقب العلماء خلالها نشاط الأنزيم CPT1a الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة.

واتضح للباحثين أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عاليا، يكون مستوى هذا الأنزيم منخفضا، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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