«الموت البطيء» من تأليف وإخراج «امين صحرايي» وهو فيلم رعب يتناول جزء من حياة فتاة تعيش في طهران القديمة.

ويأتي في ملخص الفيلم أنه في ليلة مظلمة روت فتاة شابة تدعى (طلعت) لوالدتها وأخيها قبل ذهابهم للنوم قصة مرعبة وخاف أخيها لدرجة إنه لم يذهب لإحضار ماء ليشربه من المطبخ فذهبت هي لتحضر الماء وعند عودتها وجدت أن أمها وأخيها قد اختفيا وفجأة يظهر رجل وإمرأة يدخلان الغرفة لتكتشف الحقيقة....

وفاز الفيلم بجائزتين من المهرجان الأوروآسيوي السينمائي الدولي في روسيا وشارك أيضا بمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة في ايران.

كما سيعرض على شاشات مهرجان «الطائر المبكر» السينمائي الدولي في الـ15 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في بلغاريا.

ويحتفل مهرجان ENE بالموسيقى والأفلام المستقلة ليقام في 10 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول بمدينة نيوبورغ الواقعة بولاية نيويورك الأمريكية.