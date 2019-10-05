خطف منشد أروع مسلسلات آي فيلم عليرضا قرباني عن مقطوعته «الحلم» (رؤيا) الميدالية البرونزية لجائزة الموسيقى العالمية 2019.

وكان قرباني قد أنشد شارات مسلسلات «المدار الصفر»، «الليلة العاشرة» و«الحقيبة البريطانية» الخالدة في الأذهان والتي لمعت على شاشة آي فيلم في أوقات سابقة ونالت إعجاب المشاهدين بشكل لافت.

مقطوعة «الحلم» (رؤيا) أو (ال سوينيو) باللاتينية جزء من ألبوم قرباني «الأصوات والجسور» (صداها وبل‌ها) للملحن احسان مطوري أداها المنشد قرباني مع سولانج مردينيان.

علماً أن مجمل أناشيد ألبوم «الأصوات والجسور» تمر حاليا في مرحلة الإنتاج إستعداداً للإنتشار والتوزيع العالمي في مختلف اللغات وبالتعاون مع العديد من القامات الموسيقية والفنية.

هذا ولم ينتشر من الألبوم سوى مقطوعة «الحلم» حتى الآن ليحصل بها قرباني على هذه الجائزة الغالية تحت تحكيم إشراف أبرز الحكام العالميين أمثال تشارلز ديفيد دنلر في عالم الموسيقى.

يذكر أن المنشد قرباني من مواليد العاصمة طهران عام 1971 ويعتبر من أشهر المنشدين على الساحة الموسيقية الإيرانية وخاصة في مجال الفن والموسيقى التراثية العريقة.