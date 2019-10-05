وحسب ما أفادت بعض المواقع الفنية والخبرية فان الفيلم يشارك خلال الدورة 60 لمهرجان 16Brno التشيكي الخاص بالأفلام القصيرة تحت عنوان Trap بالإنجليزية .

وسبق لفيلم «الفخ» العرض خلال مهرجان طهران السينمائي للأفلام القصيرة قبل هذه المشاركة الدولية.

ويعتبر الفيلم التجربة السينمائية الأولى لإخلاصي التي أخرجته بشكل صامت ودون حوار.

ويروي الفيلم قصة فتاة تتعرض لأذية الجنود الذين يدخلون قريتها فتعزم على الإنتقام منهم ببيعهم قلادات غريبة الأطوار.

يذكر أن مهرجان 16Brno التشيكي الدولي والمقام في مدينة Brno يعد من أقدم واعرق المهرجانات هناك، حيث بدأ نشاطه عام 1960ميلادية ليستضيف في شتاء كل عام العديد من الاعمال القصيرة والوثائقية والطلابية السينمائية إلى جانب عرض مسرحيات منتقاة وإقامة العديد من الجلسات وورش العمل الفنية على هامش المهرجان.

فعاليات مهرجان 16Brno سوف تقام في الفترة بين 9 و12 اكتوبر الجاري.