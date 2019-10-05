  • السبت ٥ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265384 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:58 الاقسام: ثقافة وفن  
«الفخ» الايراني ينور مهرجان التشيك السينمائي

«الفخ» الايراني ينور مهرجان التشيك السينمائي

سجل الفيلم الايراني القصير «الفخ» (تله) للمخرجة شيرين إخلاصي أول مشاركاته الدولية في مهرجان التشيك السينمائي للأفلام القصيرة.

وحسب ما أفادت بعض المواقع الفنية والخبرية فان الفيلم يشارك خلال الدورة 60 لمهرجان 16Brno  التشيكي الخاص بالأفلام القصيرة تحت عنوان Trap بالإنجليزية .

وسبق لفيلم «الفخ» العرض خلال مهرجان طهران السينمائي للأفلام القصيرة قبل هذه المشاركة الدولية.

ويعتبر الفيلم التجربة السينمائية الأولى لإخلاصي التي أخرجته بشكل صامت ودون حوار.

ويروي الفيلم قصة فتاة تتعرض لأذية الجنود الذين يدخلون قريتها فتعزم على الإنتقام منهم ببيعهم قلادات غريبة الأطوار.

يذكر أن مهرجان 16Brno  التشيكي الدولي والمقام في مدينة Brno يعد من أقدم واعرق المهرجانات هناك، حيث بدأ نشاطه عام 1960ميلادية ليستضيف في شتاء كل عام العديد من الاعمال القصيرة والوثائقية والطلابية السينمائية إلى جانب عرض مسرحيات منتقاة وإقامة العديد من الجلسات وورش العمل الفنية على هامش المهرجان.

فعاليات مهرجان 16Brno   سوف تقام في الفترة بين 9 و12 اكتوبر الجاري.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0592 sec