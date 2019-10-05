اعلن مدير المتحف الوطني الايراني «جبريل نوكنده» عن عقد مؤتمر ومعرض دولي حول اللوحات الاخمينية في طهران بمشاركة خبراء من مؤسسة علوم الشرق التابعة لجامعة شيكاغو الامريكية.

وقال نوكنده انه سيتم عرض الف و783 لوحة تم استعادتها اخيرا من الولايات المتحدة الامريكية في معرض دولي سيقام في طهران على هامش مؤتمر دولي بهذا الغرض.

وكان مساعد منظمة التراث الثقافي «محمد حسین طالبیان» قد اعلن في وقت سابق ان مؤسسة شیكاغو لعلوم الشرق اعلنت عن استعدادها لتسلیم اللوحات الاخمینیة إلی ایران.

واشار طالبیان الی الجهود المبذولة لاعادة هذه اللوحات من امریكا الى ایران واضاف: منذ فترة نحن نبذل جهودا لاعادتها واخیرا وافقت وزارة الخزانة الامریكیة لاعادة 1783 لوحة طینیة اخمینیة الى ایران.

واوضح ان موسسة شیكاغو لعلوم الشرق تحتفظ باللوحات معلنا ان عملیات تسلم هذه المسلات قد تاخذ وقتا طویلا واضاف ان المؤسسة اعلنت عبر ارسال برید الكتروني استعدادها لتسلیم اللوحات الاخمینیة الى ایران كما اننا اعلنا بالتنسیق مع وزارة خارجیة الجمهوریة الاسلامیة استعدادنا لتوفیر الظروف اللازمة لاستلامها.

یذكر ان 30 الف مسلة اخمینية تم نقلها في العام 1935 الى امریكا وكان من المقرر ان تعود بعد ثلاثة اعوام بعد دراستها لكنها لم تعد وتم تسلیم عدد منها في العام 1947 وعدد اخر في العام 1971 وتم تسلیم هذه المسلات الى المتحف الوطني في ایران ولازال الف و780 مسلة موجودة في امریكا.