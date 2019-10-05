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رقم الخبر: 265381 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
معرض الكتاب الدولي التاسع يبدأ أعماله في كردستان
في سنندج غربي ايران

معرض الكتاب الدولي التاسع يبدأ أعماله في كردستان

افتتح في سنندج مركز محافظة كردستان (غرب ايران) معرض الكتاب الدولي التاسع بحضور مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي وعدد من اعضاء البرلمان ومسؤول العلاقات الدولية لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان العراق وجمع غفير من اصحاب الثقافة والفن.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية یوم غد 7 تشرين الاول/اكتوبر ممثلين عن دور نشر داخلية وخارجية تقوم بعرض حوالي 81 الف كتاب .

وعلى هامش معرض سنندج الدولي التاسع للكتاب قال مسؤول العلاقات الدولية لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان العراق: إن هذا المعرض يعتبر خطوة إيجابية في تعميق العلاقات الثقافية بين طهران واربيل ويعد فرصة نادره للقاءات الثقافيه وتبادل الأفكار حيث يقصده الزوار من إقليم كردستان العراق وجميع أنحاء إيران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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