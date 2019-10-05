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رقم الخبر: 265379 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: سياحة  
ايران في المرتبة الثانية عالمياً بين الدول الأسرع نمواً سياحياً
منظمة السياحة العالمية:

ايران في المرتبة الثانية عالمياً بين الدول الأسرع نمواً سياحياً

حلت ايران في المرتبة الثانية بعد الاكوادر بين الدول الاسرع نموا في استقطاب السياح الاجانب، وفقا لاحدث تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية.

وافادت وزارة التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليدوية الايرانية نقلا عن تقرير منظمة السياحة العالمية ان ايران استقطبت 4 ملايين و867 الفا من السياح الاجانب خلال العام 2017 فيما ارتفع الرقم الى 7 ملايين و295 الفا في العام 2018 بزيادة نسبتها 49.9 بالمائة لتاتي بعد الاكوادور التي حققت اسرع نمو سياحي بين دول العالم بنسبة 51 بالمائة.

وتمكنت الاكوادور من رفع عدد السياح الاجانب الوافدين اليها من 1 مليون و 600 الف الى 2 مليون و 600 الف خلال الفترة المذكورة.

وتأتي هذه الزيادة في استقطاب السياح في الوقت الذي سجلت ايران نمو سلبيا بنسبة 1.5 بالمائة في العام 2017 مقارنة مع العام 2016 .

ولم تذكر منظمة السياحة العالمية عوائد ايران من السياحة في العام 2018 لكنها اشارت الى ان العوائد بلغت 4 مليارات و 402 مليون دولار في العام 2017 .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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