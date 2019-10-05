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رقم الخبر: 265373 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: محليات  
رئيس برلمان البوسنة والهرسك يؤكد على تنمية العلاقات مع ايران

رئيس برلمان البوسنة والهرسك يؤكد على تنمية العلاقات مع ايران

اكد رئيس برلمان البوسنة والهرسك "بكر عزت بيغوفيتش" خلال لقائه السفير الايراني لدى سراييفو على دعم البرلمان البوسني تنمية العلاقات الودية بين الجمهورية الاسلامية والبوسنة والهرسك.
وخلال اللقاء قدم رئيس البرلمان البوسني معلومات عن سير اللقاءات بين الاحزاب البوسنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مبينا انه سيتم تشكيل الحكومة قريبا في حال التزم زعماء الاحزاب السياسية بدستور البلاد .
من جانبه قدم سفير الجمهورية الاسلامية في البوسنة والهرسك تهانية لبكر عزت بيغوفيتش بانتخابة رئيسا للبرلمان البوسني متمنيا له الموفقية في مهمته الجديدة .
وبين حيدري مواقف الجمهورية الاسلامية من مستجدات التطورات في المنطقة والعالم وقال ان سياسة ايران هي حفظ السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي في ظل التعاون مع الدول المطلة عليه و الحيلولة دون التدخلات غير الشرعية للدول الاجنبية في شؤونه.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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