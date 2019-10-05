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رقم الخبر: 265372 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ابتكار مستحضر يطيل العمر

ابتكار مستحضر يطيل العمر

ابتكر علماء كلية لندن الجامعية بالتعاون مع معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في ألمانيا، مزيجا من الأدوية يطيل عمر الحيوانات المخبرية بنسبة 48%.

 وتفيد مجلة Science Daily، بأن تركيب المزيج يحتوي على مواد استخدمت سابقا كأدوية مثل- مستحضرات الليثيوم، والتراميتينب (لعلاج السرطان) والراباميسين (منظم جهاز المناعة). وقد ظهر أن استخدام خلطة هذه المستحضرات يبطئ عملية الشيخوخة عند ذباب الفاكهة.وقد تأكدت هذه النتائج خلال اختبارها على الفئران المخبرية والديدان والخلايا المزروعة.

تؤثر المستحضرات الثلاثة على ثلاث طرق اتصالات مختلفة، تشكل مجتمعة شبكة تنظيمية موحدة مرتبطة بالمواد المغذية المستخدمة. كل مادة لوحدها تطيل العمر بمعدل 11% فقط، ولكن عند جمعها مع بعض تطيل العمر بنسبة 30% .

علاوة على هذا يسمح مزيج هذه المستحضرات على تخفيض الآثار الجانبية التي تظهر عند تناول كل منها على انفراد. فمثلا، يعوض الليثيوم عن الآثار الضارة للراباميسين، والتي تساهم في مقاومة الأنسولين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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