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|رقم الخبر: 265370
|تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019
|الوقت: 15:55
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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فوائد تناول البلح الأصفر.. يعالج الاكتئاب ويحمي من الفيروسات
يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات كما انه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج. وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد عديدة لتناول البلح الاصفر وهي:
-يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء والجهاز الهضمي وتحميه من الاضطرابات والالتهابات.
-يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتساعد على التركيز والنشاط.
-يحتوي البلح الأصفر على بعض العناصر التي تحد من الاكتئاب والتوتر ويعزز الحالة المزاجية.
-له دور فعال في تقوية العضلات والمفاصل وذلك لاحتوائه على فيتامينات مهمة لصحة العضلات.
-يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.
-يعزز صحة الجهاز التنفسي ويحد من خطر الإصابة بأمراض الربو والالتهاب الرئوي.
-يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.
- يعزز صحة الجهاز المناعي ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.
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