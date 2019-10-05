فوائد تناول البلح الأصفر.. يعالج الاكتئاب ويحمي من الفيروسات يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات كما انه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج. وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد عديدة لتناول البلح الاصفر وهي: