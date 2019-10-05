  • السبت ٥ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265370 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد تناول البلح الأصفر.. يعالج الاكتئاب ويحمي من الفيروسات

فوائد تناول البلح الأصفر.. يعالج الاكتئاب ويحمي من الفيروسات

يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات كما انه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج. وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك فوائد عديدة لتناول البلح الاصفر وهي:

-يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء والجهاز الهضمي وتحميه من الاضطرابات والالتهابات.

-يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتساعد  على التركيز والنشاط.

-يحتوي البلح الأصفر على بعض العناصر التي تحد من الاكتئاب والتوتر ويعزز الحالة المزاجية.

-له دور فعال في تقوية العضلات والمفاصل وذلك لاحتوائه على فيتامينات مهمة لصحة العضلات.

-يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

-يعزز صحة الجهاز التنفسي ويحد من خطر الإصابة بأمراض الربو والالتهاب الرئوي.

-يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.

- يعزز صحة الجهاز المناعي ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3359 sec