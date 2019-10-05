كرة القدم من أكثر الرياضات الشعبية في العالم، وعلى الرغم من فوائد رياضة كرة القدم لصحتك من تحسين لياقتك البدنية وتقوية عضلاتك وحمايتك من الأمراض، إلا إن لها مخاطر أيضاً، وهناك عدد من الإصابات التي ترتبط بممارسة رياضة كرة القدم، وفقاً لموقع upmc، لاعبي كرة القدم عرضة بشكل خاص للعديد من أنواع الإصابات.

الالتواء والتمزق في الأربطة والرباط الصليبي في الركبة من أكثر الإصابات الشائعة في كرة القدم، ويمكن للرياضيين أيضاً التعرض للالتواء أو توتر عضلات المعصم أو الفخذ أو ربلة الساق أو الكاحل أثناء اللعب أو شد الفخذ أو حتى خلع الكتف.

الإصابات المفرطة في كرة القدم

تحدث إصابة مفرطة عند استخدام نفس العضلات بشكل متكرر، وبعض الأنواع الأكثر شيوعاً من إصابات كرة القدم المفرطة التهاب الأوتار الرضفي (الذي يسبب ألم الركبة)، والتهاب الأوتار (أخيل) (الذي يسبب الألم في الجزء الخلفي من الكاحل).

الكسور وكسور الإجهاد

يمكن أن يؤدي السقوط والضربات المباشرة من الاتصال باللاعبين إلى كسور العظام، من المرجح أن يتعرض لاعبو كرة القدم لكسر ثم يتطور بسبب الإفراط في استخدام العظام.

ارتجاج المخ

الارتجاج هو إصابة في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى فقدان الذاكرة والتهيج والنعاس ومضاعفات خطيرة أخرى، اللاعبون الذين يعانون من ارتجاجات متعددة يكونون أكثر عرضة للوفاة، لذا فإن العناية الطبية الفورية من الأشياء الهامة.