ايران.. إنتاج كميات كبيرة من الادوية محلياً للتخلص من التبعية للخارج قال مدير جمعية الهلال الاحمر الايرانية "حسن صفاريه" انه ومن اجل التخلص من تبعية ايران إلى الخارج في مجال الأدوية قامت جمعية الهلال الاحمر في البلاد بانتاج كميات كبيرة من الادوية محليا ( 250 مليون عدد) تستخدم في علاج الامراض المستعصیة.