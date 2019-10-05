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|رقم الخبر: 265368
|تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019
|الوقت: 15:55
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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ايران.. إنتاج كميات كبيرة من الادوية محلياً للتخلص من التبعية للخارج
قال مدير جمعية الهلال الاحمر الايرانية "حسن صفاريه" انه ومن اجل التخلص من تبعية ايران إلى الخارج في مجال الأدوية قامت جمعية الهلال الاحمر في البلاد بانتاج كميات كبيرة من الادوية محليا ( 250 مليون عدد) تستخدم في علاج الامراض المستعصیة.
واضاف ان شركة "سها" لانتاج الادوية التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني وخلال الستة اشهر الاخيرة قامت بانتاج 250 مليون حبة وكبسولة وشراب تستخدم لعلاج مختلف الامراض المستعصية ومنها الامراض العصبية والنفسية والقلبية والشرايين والسكر وذلك لقطع التبعية للخارج في هذا القطاع.
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