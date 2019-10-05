أعلن أمين عام أتحاد شركات الطيران الايرانية أن الرحلات الجوية تسير بانتظام وبحسب الجدول الزمني الى مطار بغداد والنجف الاشرف في ظل الاوضاع التي تشهدها بعض مناطق العراق.

واوضح "مسعود اسعدي" في تصريح اليوم السبت، أن السلطات العراقية اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة وأوجدت طوقا أمنيا حول المطارين الدوليين.

وأكد منح الشركات الطيران الايرانية التراخيص اللازمة لتسيير الرحلات الى بغداد والنجف الاشرف في أيام اربعينية الامام الحسين (ع).

من جهة ثانية أعلن رئيس الاتحاد عن تسوية ديون شركات الطيران الايرانية مع إدارة مطار النجف، حيث تمكنت من استصدار التراخيص لاطلاق رحلات في أيام الاربعين.