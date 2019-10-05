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رقم الخبر: 265354 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 12:06 الاقسام: دوليات  
ترامب يعلق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية

ترامب يعلق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إعلانا بتعليق دخول المهاجرين الذي لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.
وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ وإنه سيسري ابتداء من الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وجعل ترامب خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته. وقالت إدارة ترامب الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.
وقال ترامب في الإعلان ”على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول آلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية“.وقال إن هذا التعليق لا يسرى إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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