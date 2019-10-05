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رقم الخبر: 265353 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:19 الاقسام: رياضة  
ريال بيتيس يتعادل مع إيبار بالليجا

ريال بيتيس يتعادل مع إيبار بالليجا

تعادل ريال بيتيس أمام ضيفه إيبار بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وعلى ملعب (بينيتو فيامارين)، افتتح الضيوف التسجيل أولا عن طريق المهاجم التشيلي فابيان أوريانا (ق34).

وفي الدقيقة (66) تمكن المهاجم لورين مورون من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، رفع إيبار رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما وصل ريال بيتيس إلى النقطة الـ 9 في المركز الـ12.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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