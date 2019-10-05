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رقم الخبر: 265352 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:19 الاقسام: رياضة  
القطري برشم يتوج بذهبية الوثب العالي في المونديال

القطري برشم يتوج بذهبية الوثب العالي في المونديال

فاز القطري معتز عيسى برشم الجمعة، بالميدالية الذهبية في منافسات الوثب العالي، ببطولة العالم المقامة حاليا في قطر، بعدما اجتاز ارتفاعا بلغ 37ر2 مترا.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى لقطر، في بطولة العالم الحالية، والثانية على صعيد الميداليات بشكل عام، بعد أن فاز عبد الرحمن سامبا بالبرونزية في سباق 400 متر حواجز.

وحصل الروسي ميخائيل أكيمينكو على الميدالية الفضية، متفوقا على مواطنه إيليا إيفانيوك، صاحب الميدالية البرونزية.

ويشارك الثنائي أكيمينكو وإيفانيوك في البطولة كرياضيين مستقلين، بسبب الإيقاف المفروض على روسيا، من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقال برشم عقب تتويجه بالذهبية: "عندما دخلت الملعب وشاهدت الجماهير حرصت على أن أبذل كل ما بوسعي وكنت على استعداد للموت في الملعب".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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