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رقم الخبر: 265351 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:15 الاقسام: عربيات  
يحيى سريع: العدوان يواصل تصعيده في عسير وجيزان ونهم

يحيى سريع: العدوان يواصل تصعيده في عسير وجيزان ونهم

أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن قوى العدوان السعودي الأمريكي شنت أربعة زحوف مكثفة في محوري عسير وجيزان ومديرية نهم .

وأوضح العميد سريع أن قوى العدوان واصلت تصعيدها خلال الـثمانية والاربعين ساعة الماضية بشن أربعة زحوف مكثفة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في عسير وجيزان ومديرية نهم مع تغطية جوية متواصلة بالطيران الأباتشي في الحدود، لافتا إلى أن الطيران الحربي شن ستة غارات في الحدود ونهم خلال الزحوف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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