نالت الكوبية يايمي بيريز مكافأة مثابرتها بالحصول على ذهبية رمي القرص في بطولة العالم لألعاب القوى الجمعة بعد أن خرجت خالية الوفاض في 3 محاولات سابقة.

وتفوقت بيريز على بطلتين سابقتين للعالم لتحصل كوبا على المركزين الأول والثاني رغم أن هذه المسابقة لم تحظ بالاهتمام المطلوب.

وأقيمت منافسات رمي القرص في نفس التوقيت مع الوثب العالي الذي خطف كل الأنظار بفوز القطري معتز برشم بالذهبية وسط فرحة كبيرة في ستاد خليفة الدولي.

وسجلت بيريز (28 عاما) 69.17 متر في محاولتها الخامسة لتتفوق على مواطنتها دينيا كاباييرو بطلة العالم 2015.

وحصلت ساندرا بيركوفيتش البطلة الأولمبية مرتين وبطلة العالم والتي كافحت لاستعادة لياقتها هذا الموسم بسبب الإصابة على البرونزية برمية 66.72 متر.

وفازت الكرواتية بـ4 من آخر 5 ألقاب كبيرة حيث حققت الذهبية الأولمبية في 2012 و2016 ولقب العالم في 2013 و2017 وجاءت هزيمتها الوحيدة أمام كاباييرو في 2015.