  • السبت ٥ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265349 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:13 الاقسام: دوليات  
4 جرحى بهجوم بقنبلة يدوية جنوبي كشمير

4 جرحى بهجوم بقنبلة يدوية جنوبي كشمير

قالت شرطة كشمير على تويتر إن هجوما بقنبلة يدوية أسفر عن إصابة أربعة مدنيين يوم السبت في مدينة أنانتناج بجنوب الإقليم واتهمت ”إرهابيين“ بالمسؤولية عنه.

وتتأجج مشاعر الكثيرين في كشمير منذ أن حرمت الهند الشطر الخاص بها في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من أغسطس آب وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيودا تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد الاستياء.

وخففت السلطات بعض هذه القيود تدريجيا لكن اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن الانفجار وقع قرب مكتب حكومي وأصاب سبعة أشخاص بينهم شرطي وصحفي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/0030 sec