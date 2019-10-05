وصل مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري صباح اليوم السبت الى كرمانشاه لتفقد الحدود الغربية للبلاد والاطلاع على سير الخدمات المقدمة لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ويرافق الادميرال سياري خلال جولته مساعد شؤون العمليات الادميرال موسوي وكذلك المساعد التنسيقي في القوات البرية للجيش العميد "علي جهانشاهي".

وسيتفقد سياري منفذ خسروي الحدودي وسير الخدمات المقدمة لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

يذكر انه وبسبب بعض المشاكل الداخلية في العراق وبناء على طلب من المسؤولين العراقيين فقد تم اغلاق حدود خسروي (المنذرية في الجانب العراقي) يوم الخميس الماضي امام زوار الاربعين الا ان عبور الرعايا الاجانب والمسافرين العراقيين كان جاريا وكذلك التبادل التجاري.

جدير بالاشارة ان عبور زوار الاربعين كان يجري خلال الاعوام الماضية من المعابر الثلاثة وهي مهران (غرب) وجذابة وشلمجة (جنوب غرب) فيما اضيف اليها معبر خسروي (غرب) في العام الجاري بعد اتفاق توصل اليه الطرفان.

تبلغ المسافة من معبر خسروي في قصر شيرين الى بغداد 190 كم والنجف 380 كم وكربلاء 300 كم والكاظمية 203 كم وسامراء 326 كم .