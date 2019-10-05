أنهى أوت تاناك، متصدر بطولة العالم للراليات، اليوم الأول لرالي ويلز، متفوقا بفارق 3.4 ثانية على غريمه سيباستيان أوجيه، سائق سيتروين يوم الجمعة.

ويتفوق السائق الإستوني الآن بفارق 17 نقطة، على منافسه الفرنسي بطل العالم ست مرات، قبل جولتين على نهاية البطولة بعد رالي ويلز، ويأمل أوجيه في تحقيق الانتصار السادس له في بريطانيا في سبع سنوات.

وأنهى الأيرلندي الشمالي كريس ميك، زميل تاناك في تويوتا، اليوم ثالثا متأخرا بفارق 3.6 ثانية عن الصدارة، بينما جاء البلجيكي تييري نوفيل رابعا مع هيونداي.