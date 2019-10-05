  • السبت ٥ صفر ١٤٤١
  • السبت , أكتوبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265345 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:19 الاقسام: رياضة  
الايرانية "سارا بهمنيار" تتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه
الجارية في روسيا حالياً ..

الايرانية "سارا بهمنيار" تتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

تأهلت اللاعبة الايرانية "سارا بهمنيار" الى نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في روسيا.

وتمكنت "بهمنيار" في وزن تحت 50 كغم للنساء من التغلب على منافساتها من المجر والجزائر وهونغ كونغ واسبانيا لتفوز في الدور نصف النهائي على "لي رانرن" من الصین لتکون اول سيدة ايرانية تتأهل لنهائي الدورة السادسة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه  2019 في روسيا، وستتنافس بهمنيار اليوم الاحد مع الالمانية "سارا هوبريش" للفوز بالميدالية الذهبية.

وكانت اللاعبة الايرانية سارا بهمنيار قد احرزت الميدالية الذهبية في بطولة طوكيو الدولية للكاراتية التي اقيمت الشهر الماضي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5729 sec