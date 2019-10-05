وتمكنت "بهمنيار" في وزن تحت 50 كغم للنساء من التغلب على منافساتها من المجر والجزائر وهونغ كونغ واسبانيا لتفوز في الدور نصف النهائي على "لي رانرن" من الصین لتکون اول سيدة ايرانية تتأهل لنهائي الدورة السادسة من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2019 في روسيا، وستتنافس بهمنيار اليوم الاحد مع الالمانية "سارا هوبريش" للفوز بالميدالية الذهبية.

وكانت اللاعبة الايرانية سارا بهمنيار قد احرزت الميدالية الذهبية في بطولة طوكيو الدولية للكاراتية التي اقيمت الشهر الماضي.