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رقم الخبر: 265343 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:03 الاقسام: سياسة  
قائد الشرطة الايرانية: واجهنا اكثر أسلحة العدو تطورا

قائد الشرطة الايرانية: واجهنا اكثر أسلحة العدو تطورا

أكد قائد الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري، ان قوى الامن الداخلي بالجمهورية الاسلامية واجهت اكثر اسلحة العدو تطورا ، موضحا ان أمن ايران يعتبر أمن مثالي.

وفي كلمة بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي اليوم السبت ، قال العميد اشتري: ان الشرطة هي حامية القيم الوطنية وأرواح وممتلكات وشرف المواطنين، كما أثبتت أنها تتعامل بذكاء في جميع المجالات وهي جاهزة لحماية الركائز الرئيسية للنظام وأمن البلاد.

وتطرق الى الوضع الامني المستتب في البلاد، مضيفا: بعون الله ، فان اقتدار وأمن الجمهورية الاسلامية الايرانية هو أمن مستقر ومثالي.

وتابع اشتري قائلا: يعترف أعداء ايران بأن بلدنا يمتلك الاقتدار ويسعى بذكاء الى تحقيق أهدافه وفقا لتأكيدات قائد الثورة، والحمد لله بدعم من الشهداء وعائلاتهم وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة اثبتنا اقتدارنا امام العالم.

ومضى قائلا: لقد واجهنا اكثر أسلحة العدو  تطورا، ويحدونا الأمل في أن نتمكن من خدمة الجمهورية الاسلامية في المستقبل أكثر من أي وقت مضى، وتحقيق الاهداف المنشودة بسرعة واقتدار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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