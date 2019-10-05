|رقم الخبر: 265342
|تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019
|الوقت: 11:37
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:
ایران
📌قائد الثورة: لا ینبغي السماح بنسیان حقائق الدفاع المقدس او افکارها
📌فرنسا: امام ایران وامریکا فرصة شهر للذهاب الی طاولة التفاوض
📌القبض علی مراسلة روسیة في ایران بتهمة التجسس
جمهوري اسلامي
📌استخبارات الحرس الثوري تعلن عن فشل مخطط اغتیال اللواء سلیماني في کرمان
📌المرجعیة الدینیة في العراق تدعو جمیع الاطراف العراقیة الی ضبط النفس ونبذ العنف
📌السعودیة تستقبل ایجابیاً مبادرة انصارالله الیمنیة للسلام
📌وزیر النفط في ختام زیارته لموسکو: علی دول المنطقة اعتبار ایران صدیقة لها
📌محاولة تیارات مندسّة لاستغلال الاحتجاجات في العراق
کیهان
📌ابناء العراق الاذکیاء یحبطون الفتنة "السعودیة ـ الصهیونیة"
📌المتحدث باسم الخارجیة: لا صفة قانونیة لتدخل الخارجیة الفرنسیة في ملف الرعایا الایرانیین
📌محلل لبناني بشبکة المیادین: رئیس المخابرات الامریکیة استجدى اللقاء باللواء سلیماني
📌الکشف عن وثیقة سریة بشأن تحرکات آل سعود لاثارة الفتنة في لبنان
آرمان ملي
📌اقتراح بوتین بالوساطة بین ایران والسعودیة
📌لاریجاني للجزیرة: مشاکل المنطقة لا تحل عسکریاً
آفتاب یزد
📌اثناء زیارة "محمدرضا عارف" الی قم.. ازاحة الستار عن میثاق مشروع الحوار الوطني
شرق
📌رئیس السلطة القضائیة: الناس یجب ان یعتبروا الجهاز القضائي ملاذهم الامن
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