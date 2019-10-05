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رقم الخبر: 265342 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:37 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

ایران

📌قائد الثورة: لا ینبغي السماح بنسیان حقائق الدفاع المقدس او افکارها

📌فرنسا: امام ایران وامریکا فرصة شهر للذهاب الی طاولة التفاوض

📌القبض علی مراسلة روسیة في ایران بتهمة التجسس

جمهوري اسلامي

📌استخبارات الحرس الثوري تعلن عن فشل مخطط اغتیال اللواء سلیماني في کرمان

📌المرجعیة الدینیة في العراق تدعو جمیع الاطراف العراقیة الی ضبط النفس ونبذ العنف

📌السعودیة تستقبل ایجابیاً مبادرة انصارالله الیمنیة للسلام

📌وزیر النفط في ختام زیارته لموسکو: علی دول المنطقة اعتبار ایران صدیقة لها

📌محاولة تیارات مندسّة لاستغلال الاحتجاجات في العراق

کیهان

📌ابناء العراق الاذکیاء یحبطون الفتنة "السعودیة ـ الصهیونیة"

📌المتحدث باسم الخارجیة: لا صفة قانونیة لتدخل الخارجیة الفرنسیة في ملف الرعایا الایرانیین

📌محلل لبناني بشبکة المیادین: رئیس المخابرات الامریکیة استجدى اللقاء باللواء سلیماني

📌الکشف عن وثیقة سریة بشأن تحرکات آل سعود لاثارة الفتنة في لبنان

آرمان ملي

📌اقتراح بوتین بالوساطة بین ایران والسعودیة

📌لاریجاني للجزیرة: مشاکل المنطقة لا تحل عسکریاً

آفتاب یزد

📌اثناء زیارة "محمدرضا عارف" الی قم.. ازاحة الستار عن میثاق مشروع الحوار الوطني

شرق

📌رئیس السلطة القضائیة: الناس یجب ان یعتبروا الجهاز القضائي ملاذهم الامن

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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