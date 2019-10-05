اعلن قائد مقر "الاربعين" لقوى الامن الداخلي العميد محسن فتحي زادة بان عبور زوار اربعينية الامام الحسين (ع) يجري بكثافة وانسابية عبر المعابر الحدودية الثلاثة مع العراق وهي جذابة وشلمجة ومهران.

وقال العميد فتحي زادة في تصريح للصحفيين اليوم السبت وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" حول اوضاع المعابر الحدودية الاربعة، للاسف ان حدود خسروي مازالت مغلقة وما لم تتهيأ الظروف اللازمة في الطرف الاخر من الحدود فانه على الزوار استخدام المعابر الحدودية الاخرى.

واضاف، ان عبور الزوار يجري في الوقت الحاضر بكثافة وانسيابية في حدود مهران وجذابة وشلمجة ولم يصل اي تقرير بحدوث مشكلة ما بهذا الصدد.

واوضح بان مسيرة الاربعين التي انطلقت قبل عدة ايام جارية بكثافة عالية وبصورة اكبر مما كانت عليه في الاعوام الماضية ونتوقع ان يبلغ العدد رقما اكبر مما كان عليه خلال تلك الاعوام.

ودعا الذين كانوا يعتزمون التوجه للعراق عبر معبر خسروي للمشاركة في مراسم الاربعين استخدام معبر مهران بدلا عن ذلك.

واعلن بان عدد الزوار الذين دخلوا العراق من ايران بلغ نحو 600 الف لغاية الان.