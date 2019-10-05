ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي عادل عبدالمهدي اليوم السبت، اجتماعاً للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيري الدفاع والداخلية نجاح الشمري وياسين الياسري.

وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة الخاصة بالتظاهرات حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

ولم ترد بعد تفاصيل اكثر حول هذا الاجتماع.