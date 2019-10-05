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رقم الخبر: 265338 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 09:59 الاقسام: عربيات  
عبد المهدي يرأس اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزيري الدفاع والداخلية

عبد المهدي يرأس اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزيري الدفاع والداخلية

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي عادل عبدالمهدي اليوم السبت، اجتماعاً للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيري الدفاع والداخلية نجاح الشمري وياسين الياسري.

وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة الخاصة بالتظاهرات حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

ولم ترد بعد تفاصيل اكثر حول هذا الاجتماع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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