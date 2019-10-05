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رقم الخبر: 265337 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 09:50 الاقسام: رياضة  
شهرخودرو يهزم برسبوليس بهدف في الوقت القاتل
فيما استقلال يحقق الفوز الاول له في الدوري ..

شهرخودرو يهزم برسبوليس بهدف في الوقت القاتل

حقق نادي شهرخودرو فوزا ثمينا على ضيفه برسبوليس في الوقت بدل الضائع وذلك ضمن مباريات الاسبوع السادس من الدوري الايراني الممتاز .

 فعلى ستاد الامام الرضا عليه السلام استضاف نادي شهر خودرو يوم الجمعة خصمه برسبوليس وتمكن عبر لاعبه فرشاد فرجي من تسجيل هدف الفوز عبر رأسية جميلة هزت شباك الخصم في الدقيقة 93 من المباراة .

وتميزت المباراة بكرة سريعة من قبل الفريقين حيث سعى كلا الجانبين لتحقيق الفوز على خصمه.

وبهذا الفوز رفع نادي شهرخودرو رصيده الى 13 نقطة فيما بقي رصيد برسبوليس عند 9 نقاط .

وتعد هذه الخسارة الثالثة لبرسبوليس والثانية على التوالي للمدرب غابريل كالدرون.

من جهة أخرى حقق نادي "استقلال طهران" اول فوز له في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه "كل كهر سيرجان" بهدفين مقابل هدف واحد.

اقيمت المباراة عصر الجمعة على ستاد آزادي في اطار المرحلة السادسة من مسابقة الدوري.

سجل هدفي استقلال فوريا غفوري (6) ومهدي قائدي (49)، وسجل للفريق الضيف بهنام برزاي من ضربة جزاء في الدقيقة 11.

وبهذا الفوز صعد استقلال الى المركز 11 برصيد 6 نقاط، فيما بقي "كل كهر سيرجان" في المركز الخامس عشر ما قبل الاخير برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة اخرى خسر نادي بيكان امام ضيفه "نفط مسجد سليمان" 3-2، ليصعد الاخير الى المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما تراجع بيكان الى المركز 13 برصيد 5 نقاط.

هذا وانتهت مباراة ماشين سازي تبريز ونساجي مازندران بالتعادل السلبي، فيما اسفر دربي اصفهان عن فوز سباهان على ذوب اهن بهدفين نظيفين، وفي المباراة التي جرت في اهواز فقد تغلب فيها فريق فولاد خوزستان على شاهين بوشهر بهدف للاشئ، واخيراً خسر سايبا على ملعبه بهدف يتيم امام ضيفه صنعت نفت ابادان بهدف للاشئ.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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