|رقم الخبر: 265336
|تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019
|الوقت: 11:58
|الاقسام: محليات
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الامن الداخلي الايراني قدم 13 الف شهيد لتحقيق الامن في البلاد
اعلن مستشار قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد سعيد منتظر المهدي بان قوى الامن الداخلي قدمت اكثر من 13 الف شهيد لغاية الان من اجل ارساء الامن والاستقرار في البلاد.
وخلال مراسم اقيمت الجمعة في مدينة اردكان بمحافظة يزد وسط ايران لاحياء ذكرى الشهداء قال العميد منتظر المهدي، ان قوى الامن الداخلي قدمت لغاية الان اكثر من 13 الف شهيد فيما اصيب 12 الفا من كوادرها بالاعاقة من اجل ارساء الامن والاستقرار في انحاء البلاد.
واكد مستشار قائد قوى الامن الداخلي ضرورة الاقتداء باخلاق وسيرة الشهداء وتكريم اسرهم وذكراهم.
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