الامن الداخلي الايراني قدم 13 الف شهيد لتحقيق الامن في البلاد اعلن مستشار قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد سعيد منتظر المهدي بان قوى الامن الداخلي قدمت اكثر من 13 الف شهيد لغاية الان من اجل ارساء الامن والاستقرار في البلاد.