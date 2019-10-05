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رقم الخبر: 265335 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:47 الاقسام: محليات  
نقل اخر مجموعة من الزوار الايرانيين المصابين في حادث الاصطدام بالبصرة الى ايران

نقل اخر مجموعة من الزوار الايرانيين المصابين في حادث الاصطدام بالبصرة الى ايران

اعلن المتحدث باسم لجنة الاربعين بجامعة العلوم الطبية في ابادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن نقل اخر مجموعة من الزوار الايرانيين المصابين في حادث الاصطدام في الطريق بين شلمجة والبصرة الى ايران.
وقال امين منصور في تصريح ادلى به مساء الجمعة، ان اخر مجموعة من المصابين وهم 3 افراد اضافة الى الشخصين اللذين لقيا مصرعهما في الحادث قد تم تسليمهم لفرق الاغاثة بوحدة الطوارئ الطبية في خرمشهر.
واشار الى نقل المصابين الى مستشفيي "ولي عصر" و"طالقاني" في خرمشهر لمتابعة العلاج وقال، ان حادث الاصطدام الذي وقع بين حافلة وحافلة صغيرة في الطريق بين شلمجة الايرانية والبصرة العراقية قد ادى الى مصرع شخصين (طفل في الـ 11 و رجل في الـ 50 من عمرهما) واصابة 27 اخرين رقد 3 منهم في مستشفى البصرة لحين نقلهم الى ايران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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