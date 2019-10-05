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رقم الخبر: 265333 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: محليات  
سفير ايطاليا بطهران: علينا العمل للحفاظ على العلاقات الجيدة مع ايران

سفير ايطاليا بطهران: علينا العمل للحفاظ على العلاقات الجيدة مع ايران

اكد السفير الايطالي في طهران جوزبة برونة ضرورة العمل للحفاظ على العلاقات الجيدة بين بلاده وايران.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة على هامش مراسم تقديم شركة تصاميم هندسية ايطالية، ان هنالك الكثير من الشركات الايرانية العاملة في مجال التصاميم والهندسة المعمارية. المصممون الايرانيون مبدعون حقا وان هدفنا من اقامة مراسم اليوم ليس فقط عرض نتاجات شركة ايطالية معروفة بل نريد ايضا ابراز ماضي التبادل بين البلدين في مجال التصاميم.

واضاف، ان الكثير من الشركات الايطالية تشارك في المعارض الايرانية وان عددا ملحوظا منها تزاول انشطتها في ايران.

يذكر ان 7 شركات ايطالية شاركت اخيرا في معرض دولي للمكائن والادوات الزراعية بطهران.

كما ان السفير الايطالي شارك يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي في مراسم افتتاح معرض اقيم في اصفهان للمعادن الثمينة والذهب والاحجار النفيسة والساعات والادوات ذات الصلة بها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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