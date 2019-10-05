اكد السفير الايطالي في طهران جوزبة برونة ضرورة العمل للحفاظ على العلاقات الجيدة بين بلاده وايران.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة على هامش مراسم تقديم شركة تصاميم هندسية ايطالية، ان هنالك الكثير من الشركات الايرانية العاملة في مجال التصاميم والهندسة المعمارية. المصممون الايرانيون مبدعون حقا وان هدفنا من اقامة مراسم اليوم ليس فقط عرض نتاجات شركة ايطالية معروفة بل نريد ايضا ابراز ماضي التبادل بين البلدين في مجال التصاميم.

واضاف، ان الكثير من الشركات الايطالية تشارك في المعارض الايرانية وان عددا ملحوظا منها تزاول انشطتها في ايران.

يذكر ان 7 شركات ايطالية شاركت اخيرا في معرض دولي للمكائن والادوات الزراعية بطهران.

كما ان السفير الايطالي شارك يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي في مراسم افتتاح معرض اقيم في اصفهان للمعادن الثمينة والذهب والاحجار النفيسة والساعات والادوات ذات الصلة بها.