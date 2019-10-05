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رقم الخبر: 265331 تاريخ النشر: تشرين الأول 05, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: محليات  
محافظ خوزستان: لا توجد اي مشكلة امنية في حدود المحافظة مع العراق

محافظ خوزستان: لا توجد اي مشكلة امنية في حدود المحافظة مع العراق

اكد محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي بانه لا توجد اي مشكلة امنية في حدود المحافظة مع العراق.

وقال شريعتي في تصريح له الجمعة خلال زيارته التفقدية لمعبر جذابة، لا توجد اي مشكلة امنية في الجنوب (جنوب غرب) وان الاوضاع في حدود خوزستان تحت السيطرة.

واضاف، ان الجهود مبذولة من اجل ان يتوجه الزوار الى العراق في منتهى الامن والسلامة لتادية مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

وتابع شريعتي، انه وفي ضوء الجهود المبذولة والتنسيق مع الجانب العراقي، يعبر الزوار من الحدود بمنتهى الامن والهدوء للتوجه الى العراق لزيارة العتبات المقدسة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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