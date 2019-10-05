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رقم الخبر: 265330 تاريخ النشر: تشرين الأول 04, 2019 الوقت: 19:56 الاقسام: رياضة  
استقلال یحقق فوز له في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم

استقلال یحقق فوز له في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم

حقق نادي "استقلال طهران" اول فوز له في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه "كل كهر سيرجان" بهدفين مقابل هدف واحد.

اقيمت المباراة عصر اليوم الجمعة على استاد آزادي في اطار المرحلة السادسة من مسابقة الدوري.
سجل هدفي استقلال ، فوريا غفوري (6) ومهدي قائدي (49)، وسجل للفريق الضيف بهنام برزاي من ضربة جزاء في الدقيقة 11.
وبهذا الفوز صعد استقلال الى المركز 11 برصيد 6 نقاط، فيما بقي "كل كهر سيرجان" في المركز الخامس عشر ما قبل الاخير برصيد 3 نقاط.
وفي مباراة اخرى خسر نادي بيكان امام ضيفه "نفط مسجد سليمان" 3-2، ليصعد الاخير الى المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما تراجع بيكان الى المركز 13 برصيد 5 نقاط.

 
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