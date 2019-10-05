أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارا بتعيين مدراء جدد.

ووجه قرار رئيس الحكومة السودانية، يوم الخميس، وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، "لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة".

وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء الجامعات الحكومية، وأبرزهم، إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلى كرتي، وجميعهم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه.

وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر.

وتعطلت الدراسة في السودان، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وكانت مصادر سودانية أكدت الخميس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة السبت المقبل، وقالت المصادر إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية ورفضت.

من جانب آخر أعلن سيلفا كير رئيس جنوب السودان عن شكره وتقديره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام في بلاده.

وأعرب كير خلال استقباله للسفير المصري في جوبا أحمد بهاء الدين، بمناسبة انتهاء مهام عمله، عن خالص تقديره وشكره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام المنشط في بلاده، وخاصة في مجال تأسيس مراكز تجميع القوات.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أن السفير بهاء الدين أكد خلال اللقاء استمرار دعم وتعاون مصر مع جنوب السودان في جميع المجالات، وخاصةً في مجالات الصحة والتعليم، وكذا العمل مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، حتى الوصول لخطوة تحقيق السلام في جميع أرجاء جنوب السودان.

على المستوى الأمني كشف المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الجمعة، عن تعرض شركات تعدين سودانية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في بعض المناطق بولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابات متفاوتة بين ضباط عسكريين وبعض العاملين في الشركات.

وقال مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري، العميد، طاهر أبو هاجة، خلال بيان صحفي حول أحداث جرت بمنطقة "تلودي"، في وقت متأخر من مساء الخميس: "تعرضت شركات الجنيد والسنط وابرسي السودانية التي تعمل مجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، ما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط العسكريين أحدهما أصيب بطلق ناري إلي جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلتة".