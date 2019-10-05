قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن بلاده في انتظار بدء عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكد بوتين أن العمليات العسكرية الواسعة في سوريا انتهت ونعمل على مسار التسوية السياسية.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد أن بلاده نجحت بالتنسيق الوثيق مع الأصدقاء في روسيا وإيران وبالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في التوصل إلى إنجاز تشكيل لجنة مناقشة الدستور التي أعلن عنها الأمين العام، وفي الاتفاق على مرجعيات وأسس عملها بملكية وقيادة سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي.

كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف التحضيرات للجولة القادمة من المحادثات بصيغة أستانة حول الازمة في سورية.

وقال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي في تصريح من العاصمة نورسلطان: إن توكاييف وبوتين أكدا خلال لقائهما على هامش منتدى فالداي للحوار الدولي في سوتشي أهمية تواصل عملية أستانة حيث من المقرر إجراء جولة جديدة من هذه المحادثات في تشرين الأول الجاري ولكن لم يتحدد موعد نهائي بعد.

وكانت الدول الضامنة لعملية أستانة “روسيا وإيران وتركيا” أعلنت في البيان الختامي للجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانة التي جرت في الأول والثاني من آب الماضي في نورسلطان أن الجولة المقبلة من المحادثات ستكون خلال الشهر الجاري.

وقال تلاوبردي يوم الثلاثاء الماضي إن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من المحادثات بصيغة أستانة في العاصمة الكازاخية نورسلطان هذا الشهر بينما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين الماضي أن جولة المحادثات ستعقد “قريبا”.

من جهة اخرى قام الجيشان التركي والأمريكي، الجمعة، بتسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة، شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء "المنطقة الآمنة".

وأشار بيان وزارة الدفاع التركية، إلى أن الدورية المشتركة جرت بواسطة المركبات المدرعة، وبرفقة طائرات من دون طيار، في شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة.

وتوصلت أنقرة وواشنطن في 7 أغسطس الماضي، لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.

وأكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الخميس لنظيره الأمريكي، مارك إسبر، تصميم بلاده على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة على إقامة "المنطقة الآمنة" شمال سوريا في حال تعثر عملية إنشائها.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، لفتت فيه إلى أن الجانب التركي جدد التشديد على ضرورة "إقامة منطقة آمنة أي ممر سلام خال من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق 30 كيلومترا شرقي الفرات".