دعت" لجنة المتابعة العليا للبلدات العربية" في فلسطين المحتلة إلى إضراب عام، كما دعت إلى تظاهرة في بلدة مجد الكروم في الجليل، وذلك احتجاجاً على تنامي الجريمة في المجتمع العربي.

وجاءت دعوة لجنة المتابعة في ختام اجتماع طارىء عقدته الأربعاء في بلدة مجد الكروم التي شهدت مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح خطرة الثلاثاء المنصرم خلال شجار بين مجموعتين من الشبان.

كما دعت إلى تظاهرة "لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي".

وقالت لجنة المتابعة في بيان لها إن "الإضراب يشمل العمال والمرافق العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم"، داعية إلى "أوسع مشاركة في الإضراب العام كي يكون صرخة في وجه المؤسسة الحاكمة".

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة عضو الكنيست السابق عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: "نحن نريد أن نجتث العنف من المجتمع العربي، سنقوم بتظاهرة كبرى بقافلة سيارات وباصات تنطلق من كافة المدن والقرى العربية أمام مكتب رئيس الوزراء"، محملاً وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع، ذلك لأن المؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الإجرام.

وأكد النواب والمواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة أن "سلطات إنفاذ القانون" في حكومة الاحتلال، لا تقوم بواجبها لمحاربة العنف وجمع السلاح غير المرخص.

من جهتها، أعلنت القائمة العربية المشتركة عن مقاطعتها للجلسة الافتتاحية للكنيست الخميس بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة إنه منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر قتل 14 عربياً نتج عنهم 31 يتيماً، ومنذ سنة 2000 قتل 1385 عربياً وتيتم 3190 طفلاً جراء الجريمة.

وأكد عودة أن الإضراب والتظاهرة ليسا الخطوة الوحيدة أبداً، فالقيادات ستضرب عن الطعام بداية الأسبوع المقبل، وستبذل كل غال ونفيس حتى ينتصر المجتمع على الجريمة والمجرمين.

بدوره، ادعى الناطق باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الشرطة تقوم بمكافحة الجريمة والعمل للقضاء عليها وجمع السلاح.

بموازاة ذلك شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة، تفتح نيران أسلحتها باتجاه أراضي الفلسطينيين شرق قطاع غزة.

وذكر جيش العدو أنّ جنوده اعتقلوا، فلسطينيين، خلال حملة لها، بأنحاء متفرقة في الضفة، وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وأوضح أنّ قواته قامت بعمليات تمشيط في كفر جمال بقلقيلية، واستولوا على أموالاً تزيد على 10 آلاف شيكل.

وفي قطاع غزة، فتحت قوات العدو صباح الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه أراضي الفلسطينيين تجاه المنطقة المحاذية لبلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما هدمت قوات العدو الصهيوني، الخميس، منزلا فلسطينيا في بلدة بيت امر، شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن الناشط الاعلامي محمد عوض، قوله: إن قوات العدو هدمت منزلا قيد الانشاء قرب شارع القدس الخليل، في منطقة واد الشيخ، يعود للموطن علي محمد العلامي، وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في شارع القدس الخليل، وتتعمد التضييق عليهم من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

إلى ذلك شارك الفلسطينيون في قطاع غزة في الجمعة 77 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية للقطاع، والتي تحمل عنوان "المصالحة خيار شعبا ".

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا) تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والأغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت الهيئة في بيان صحفي على "أن الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها بأي اتجاه لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا بالحرية والعودة".

وأكدت الهيئة أنه لم يعد مقبولا أن يتهرب أحد من استحقاقات الوحدة الوطنية، مضيفة أنه آن الأوان للرحيل من مربع الانقسام النكد إلى رحاب الوحدة.

وتابعت الهيئة:" لا هدف من أهدافنا يسمح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية الشقيقة، وتحرير فلسطين هو شغلنا الشاغل والوحيد".

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ13 عاماً، وهو ما واجته قوات العدو باعتداء كبير أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف.