*وزير الدفاع: الآليات التي خلفها العدو بجبهة نجران سيتم الاستفادة منها *اغتيال قيادي في "الحزام الأمني في محافظة أبين جنوب البلاد

صنعاء تحذر من كارثة إنسانية جرّاء توقف خدمات قطاعات حيوية في البلاد

خرجت في مدينة صعدة اليمنية، الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة لمباركة عملية "نصرٌ من الله" التي نفّذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور نجران وتم الإعلان عنها في الأيام الماضية.

واحتشد آلاف المتظاهرين في الشارع العام أحد أكبر شوارع المدينة قادمين من مختلف مديريات المحافظة بما في ذلك المديريات الحدودية البعيدة، حاملين الأعلام اليمنية، وشعارات الحرية المناهضة للهيمنة الأميركية، والمنددة بالسياسة الأميركية في المنطقة، وصوراً لشهداء عملية "نصر من الله"، كما ردد المشاركون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية كشف بالفيديو تفاصيل عملية "نصر من الله"، وكشف عن قصف موقع عسكري حساس في الرياض، ودكّ مطار جيزان بـ 10 صواريخ بالستية وسقوط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف في المساحة الجغرافية المحررة أثناء تنفيذ العملية.

العملية تمّ خلالها أسر الآلاف من عناصر قوات العدو بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.

من جهته أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجمعة، وهو يتفقد نماذج متعددة من المدرعات الحديثة والمتطورة التي تركها العدو وراءه في وادي الفرع ومواقع أخرى كثيرة في جبهة نجران، أن الآليات والمعدات التي تم اغتنامها سيتم الاستفادة منها في رفد المخزون التسليحي الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية.

ووجه اللواء العاطفي القيادات الميدانية في جبهة نجران بتجميعها من الشعاب والمواقع التي فر منها العدو وخلّفها وراءه لتفعيلها وفقا لمقتضيات ومتطلبات المعركة والذود عن سيادة واستقلال اليمن.

كما قام وزير الدفاع بفحص نماذج مختلفة من العربات الحديثة وخصائصها التقنية والتسليحية وتحريكها من مكان إلى آخر بهدف معرفة المزيد عن مواصفاتها الفنية وأساليب القتال من تلك العربات المحصنة بالدروع.

وأشاد بالدور الوطني الشجاع لرجال الجيش واللجان الشعبية الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن وينتصرون لشعبهم ويغتنمون الأسلحة والآليات العسكرية من أيدي العدو بكل قوة واقتدار.

من جانب آخر أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء احتمال توقّف خدمات القطاعات الحيوية كافة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب انعدام المواد البترولية.

وحذرت الشركة من أمام مقر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية نتيجة لقرصنة تحالف العدوان البحرية ومنعه وصول السفن إلى ميناء الحديدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية.

وأشارت شركة النفط اليمنية الى أن آخر سفينة محملة بالديزل وصلت إلى الميناء قبل أكثر من خمسين يوماً.

سياسياً، رحّب المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيسه مهدي المشاط، وحذّر من استمرار العدوان، وقال إنه مع تجاهل كل المبادرات ستستمر عمليات الردع اليمنية لمواجهة العدوان.

وخلال اللقاء الأخير للمجلس الأعلى في اليمن مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حث الحوثي على التقاط التغير في المعادلة على الأرض وتبوء قضية اليمن صدارة الاهتمامات الدولية، وأكّد جدية الشعب اليمني في التوجه نحو السلام، مستنكراً مطالبات دول التحالف بالتهدئة بينما تستمر في تصعيدها العسكري.

ميدانياً اغتال مسلحون مجهولون، مساء الخميس، قياديا فيما يسمى قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في محافظة أبين المحتلة جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي قوله: إن مسلحين نصبوا كمينا للقيادي، عبدالله عبدالمطلب، أثناء توجهه إلى منزله في قرية فرعان شرق مديرية مودية شرقي أبين.

وأضاف أنه جرى نقل القيادي عبدالمطلب إلى مستشفى مودية، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثرا بإصابته جراء الكمين المسلح.

وتشهد المحافظات الجنوبية فوضى أمنية عارمة وانتشارا للجماعات التكفيرية المسلحة، وصراعات واغتيالات واشتباكات متواصلة بين الأجنحة والجماعات التابعة للعدوان راح ضحيتها الآلاف في ظل هيمنة قوى الاحتلال.

*مؤسسة الموانئ تنفي ادعاءات ناطق العدوان استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية

إلى ذلك نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما ورد على لسان الناطق العسكري باسم تحالف العدوان على اليمن، من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية.

وأوضحت المؤسسة في بيان الخميس أن تلك الادعاءات تهدف لتبرير الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان باستمرار القصف الجوي وتشديد الحصار على الموانئ اليمنية، وعرقلة دخول البضائع والاحتياجات الإنسانية، وآخرها منع دخول 13 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، رغم منحها تصاريح الدخول وخضوعها للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة (UNVIM).

واستغربت المؤسسة، من ادعاءات المدعو المالكي على الرغم من تواجد الفريق التابع للأمم المتحدة المشرف على آلية الرقابة والتفتيش على تنفيذ اتفاق السويد في ميناء الحديدة، وكذا موظفو البرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية العالمية الذين هم على اطلاع بما يجري ويديرون أنشطة البرنامج والمنظمة داخل الميناء.

واعتبر البيان هذه التصريحات المضللة لناطق تحالف العدوان، اتهاما صريحا لفريق الأمم المتحدة الذي تتواجد بعثته في الميناء منذ أشهر، ويقوم بمهامه في مراقبة تنفيذ اتفاق السويد، مشيرا إلى أن رئيس الفريق الأممي أكد في أكثر من بيان عدم وجود أي قوات أو أعمال عسكرية في موانئ المؤسسة.

وجددت المؤسسة التأكيد على التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها حاصلة على شهادة المدونة الدولية (ISPS).

وأكدت أن ميناء الحديدة يؤدي دوره بمهنية وحيادية ولا يوجد فيه أي قوات عسكرية والسفن التي تصل إلى الميناء لا تدخل إلا بعد الحصول على تصريح من مكتب الأمم المتحدة للحماية والتفتيش (UNVIM) وتخضع لتفتيش دقيق من قوات ما يسمى بالتحالف.

وحمل البيان قوى تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استهداف مباشر قد يتعرض له ميناء الحديدة سواء بالقصف أو بتشديد الحصار عليه تحت ذرائع وادعاءات لا أساس لها من الصحة.