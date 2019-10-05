تتصاعد حدّة المنافسة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية التونسية التي انطلقت في الخارج، مع انطلاق الحملة الانتخابيّة للدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة التي يتنافس عليها كل من المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي.

وانطلقت، في وقت متأخر من مساء الخميس، عملية التصويت للانتخابات التشريعية التونسية في الخارج، حيث فتح أول مكتب اقتراع في مدينة سيدني في أستراليا، وذلك على الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس.

في السياق أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بافون، أنّه "من حق القروي القيام بمقابلات اعلامية إذا وافق قاضي التحقيق على ذلك"، مشيراً إلى أنّ زيارة الهيئة للقروي في السجن "كانت في إطار تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت أنّ رئيس الهيئة نبيل بافون ونائبه فاروق بوعسكر التقيا الخميس بالقروي في سجن المرناقية بحضور مدير السجن المدنيّ وممثّل عن الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وناقش الجانبان كيفية منح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية خلال تواجده في السجن، على قدم المساواة مع منافسه.

اللقاء مع القروي يأتي في إطار لقاء الهيئة مع المرشحين بصفة نهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

من جهته، نفى فريق القروي العقد المزعوم بين شخص يدعى محمد بو دربالة وشركة الضغط الكندية Dickens and Madson التي يمتلكها ضابط سابق في الموساد الإسرائيلي، وأوضح بيان صادر عن الحملة أنّه "لا علاقة من قريب أو من بعيد بين القروي وطرفي العقد ومحتواه"، مضيفاً أنّ "مثل هذه الحملات التشويهية الشرسة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن نسكُت عنها".